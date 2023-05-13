Письмо солдату дошло до защитников Отечества

Участники СВО получили посылку из города Каспийска.

С первых дней специальной военной операции жители г.Каспийска принимают участие в акциях, направленых на поддержку наших военнослужащих.

Так, в рамках Всероссийской акции «Письмо солдату», студенты и преподаватели ГБПОУ РД «Каспийское медицинское училище им.А.Алиева» отправили посылку российским солдатам. В своих письмах будущие медики рассказали о себе, своих мечтах, студенческой жизни высказали слова поддержки участникам спецоперации, которые выполняют свой воинский долг, рискуя своей жизнью, обеспечивают мирное будущее нашей страны.

Символично, что послание из г.Каспийска дошло до военнослужащих Каспийской флотилии. Из зоны СВО студенты получили ответное видео со словами благодарности.

«Нашим бойцам, участникам специальной военной операции сейчас непросто. Они рискуя жизнью, сражаются за нашу свободу, за Победу над нацизмом, ради мира во всём мире. С первых дней специальной военной операции студенты и преподаватели ГБПОУ РД «Каспийское медицинское училище им.А.Алиева» принимают активное участие в сборе помощи.

Всероссийская акция #СвоихНеБросаем дарит массу положительных эмоций у бойцов, позволяет с новыми силами идти на выполнение боевых задач», — отмечает руководство учебного заведения.

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