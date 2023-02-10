Письма и посылки учащихся Игалинской школы дошли до передовой

На передовую спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины дошли письма и посылки учащихся 2-го класса Игалинской средней школы Гумбетовского района Дагестана.

«Здравствуйте, наши дорогие солдаты, наши братья, наши защитники! Надеюсь, что вы будете рады нашим письмам. Вместе с письмами мы отправляем вам и посылки, собранные всем классом. Вы всегда в наших сердцах. Мы вместе преодолеем все трудности. Вместе мы – сила. Возвращайтесь скорее с победой», – такие трогательные слова отправили на передовую ученик начальных классов.

Отметим, что все школы Гумбетовского района приняли участие в акциях «Письмо солдату», «Посылка солдату» и в других патриотических мероприятиях. Глава муниципалитета Галип Галипов держит на личном контроле вопрос оказания помощи бойцам СВО и их родным.