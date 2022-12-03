Пишем о представителе почётной профессии «механизатор» — Элдаре Маломагомедове

Трактористы и механизаторы — те специалисты, о существовании которых в век модных профессий будто и не догадываются абитуриенты из года в год. Хотя в советском прошлом были «все профессии важны», что внушалось детям сызмальства.

Элдар Маломагомедов — механизатор рисоводческого хозяйства ООО «21 век» ст. А-Невского Тарумовского района. Здесь в этом году было засеяно 700 гектаров. А обслуживал поля техпарк из 13 тракторов и 4 комбайнов. Работает Элдар по профессии уже 25 лет. Его руководитель называет его надёжным и верным делу. У него пятеро детей, мама, и супруга.

Сезон с весны по осень для Элдара проходят в поте лица: наизусть он знает уже поля и каждый рисовый чек.

Каждый, кто знает его отзываются о нем только положительно и даже немного с гордостью и доверием.