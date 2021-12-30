Пиротехника — причина ожогов и возгораний

Праздники — не повод терять бдительность. Наоборот, взрослое поколение должно усилить внимание к подрастающему поколению особенно в период праздничных дней. Это касается пиротехнических изделий. Опасность в том, что сохраняется угроза приобретения контрафактной продукции, которая несет в себе угрозу самовоспламенения или получения травмы.

Несоблюдение правил безопасности приводит к тому, что граждане вместо праздничных будней проводят выходные под медицинским наблюдением. Чтобы избежать этого, необходимо соблюдать простые правила безопасности.

Для начала необходимо тщательно изучить инструкцию. У сертифицированной продукции инструкция всегда на русском языке. Кроме того, нужно точно знать, где фитиль, во избежание внештатных ситуаций.

Ни в коем случае нельзя даже в шутку направлять фейерверки в сторону зрителей.

Площадка должна быть ровной, и на расстоянии не менее 50 метров от жилых домов. Это важно потому, что ракетницы, петарды, салюты могут стать причиной того, что искры залетают в жилые помещения и служат причиной пожара. Кроме того, фейерверки могут попасть в людей. Ни под каким предлогом петарды нельзя взрывать детям. Кроме того, нельзя хранить петарды в карманах, а делать это необходимо только в коробках.

Кроме того, есть ряд правил, соблюдение которых позволит избежать нежелательных последствий: нельзя разбирать петарду, категорически запрещается сжигать фейерверки на кострах, если пиротехника не сработала — не пытайтесь проверить или поджечь фитиль еще раз, не держите изделие в руках после поджога. Отбросьте от себя на 5-6 метров или после того, как фитиль был подожжен, положите на землю и быстро удалитесь на расстояние 5-6 метров от изделия! Уничтожают фейерверки, поместив их в воду на срок до двух суток. После этого их можно выбросить с бытовым мусором.

Предупрежден, значит вооружен! Будьте осторожны. Пиротехника – это не повод для шуток. Это пожароопасное средство, которое требует к себе особого подхода и особого обращения. Соблюдение этих простых правил – гарант того, что ваши эмоции от новогодних торжеств будут только радостными.

Вконтакте Facebook Twitter Одноклассники