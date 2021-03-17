Петербуржцы могут ознакомиться с искусством кайтагской вышивки в РЭМ

По мнению специалиста Российского этнографического музея города Санкт-Петербурга Ларисы Поповой, детали рисунка кайтагской вышивки являются магическими символами и знаками, разгадка которых осталась в истории. Секреты мастерства этой вышивки передаются по наследству и особо чтятся потомками. Об этом заведующая отделом этнографии Кавказа, Средней Азии, Казахстана сказала на экспонировании выставки Кайтагской вышивки 17 века в РЭМ Санкт-Петербурга. Открытие выставки, которая продлился до конца мая, посетили гости и известные музейщики.

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