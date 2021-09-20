Петербургское агентство презентовало брендбук Дербента

Агентство «Oxygen» презентовало мэру Дербента Рустамбеку Пирмагомедову брендбук города Дербента. Прежде чем провести визуализацию, они провели ему работу по изучению истории города, мнений горожан и туристов.

Лейтмотив «Дербент — город историй» прослеживается сквозь всю концепцию брендбука.

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