Агентство «Oxygen» презентовало мэру Дербента Рустамбеку Пирмагомедову брендбук города Дербента. Прежде чем провести визуализацию, они провели ему работу по изучению истории города, мнений горожан и туристов.
Лейтмотив «Дербент — город историй» прослеживается сквозь всю концепцию брендбука.
Петербургское агентство презентовало брендбук Дербента
Агентство «Oxygen» презентовало мэру Дербента Рустамбеку Пирмагомедову брендбук города Дербента. Прежде чем провести визуализацию, они провели ему работу по изучению истории города, мнений горожан и туристов.