Петербург выступит куратором педиатрического лечения в Дагестане

Врачи Санкт-Петербургского педиатрического университета встретились с Татьяной Беляевой после нескольких дней работы в республиканских медучреждениях для детей.

Причина визита: оказание организационно-методической помощи по качественному лечению детей.

В результате инспектирования будет разработан комплекс совместных мероприятий по улучшению деятельности службы охраны материнства и детства; обучение дагестанских медиков на базе педиатрического университета по постдипломным и другим программам. Об этом сообщил руководитель делегации, проректор СПбГПМУ Юрий Александрович.