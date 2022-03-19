Здравоохранение

Петербург выступит куратором педиатрического лечения в Дагестане

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Врачи Санкт-Петербургского педиатрического университета встретились с Татьяной Беляевой после нескольких дней работы в республиканских медучреждениях для детей.

Причина визита: оказание организационно-методической помощи по качественному лечению детей.

В результате инспектирования будет разработан комплекс совместных мероприятий по улучшению деятельности службы охраны материнства и детства; обучение дагестанских медиков на базе педиатрического университета по постдипломным и другим программам. Об этом сообщил руководитель делегации, проректор СПбГПМУ Юрий Александрович.

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