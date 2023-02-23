Песни Мужества и Победы

Патриотическое мероприятие «За Россию!» для семей мобилизованных состоялось в Тарумовском районе 22 февраля в преддверии Дня защитника Отечества.

В этот день в Тарумовский Центр культуры были приглашены родители, жены, родственники участников специальной военной операции.

От имени главы муниципалитета Александра Зимина перед собравшимися выступил его заместитель Гаджиудрат Кебедов, который поблагодарил родителей военнослужащих за достойное воспитание сыновей. «Сегодня на защите рубежей Отечества мужественно и достойно воюют наши земляки, ваши дети и мужья, многие из них — добровольцы.

«Вместе с вами мы тревожимся и переживаем за ваших родных, как за своих. Теперь мы все — большая семья!», — сказал выступающий.

Волнительной и трогающей сердца слушателей была речь председателя Женсовета района Ларисы Гороховой; свои стихи солдатским мамам посвятила директор Тарумовского информационного центра Леся Прокопенко.

Минутой молчания почтили собравшиеся память воинов, геройски погибших в ходе СВО и награжденных орденами Мужества.

Для семей мобилизованных работники Центра культуры организовали концертную программу, которая стала благодарностью родителям за достойное воспитание сыновей и посылом мужества ребятам, защищающим рубежи Отечества.