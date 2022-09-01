Первый звонок прозвенел в самом высокогорном селе Европы

День знаний — это первые звонки и волнения, море цветов и белых бантов, и, конечно, радостного настроения. Традиционно в этот день в школах проходят торжественные линейки, классные часы, уроки знаний, мира, безопасности.

Вот и в школах Докузпаринского района для всех школьников прошли торжественные линейки, посвященные началу нового учебного года. В новый учебный год в школы района пришел 1900 обучающийся, из них 195 первоклашки.

Торжественные мероприятия в день знаний во всех школах района начались с исполнения гимна РФ и подъема флага. В этот знаменательный день руководитель муниципалитета Магомед Шамилов посетил торжественное мероприятие в самом высокогорном селе Европы, Куруше. Его сопровождали: врио заместителя администрации района по общественной безопасности Акиф Балакишиев, и.о начальника управления образования района Руслан Исмаилов.

Чтобы принять участие в мероприятии прибыли также гости из Махачкалы: Председатель Комитета по государственным закупкам РД Азер Нифталиев и депутат Народного Собрания РД Фирудин Раджабов.

В мероприятии приняли участие глава села Куруш Таги Баширов, директор школы, преподаватели, школьники и жители села.

Глава района Магомед Шамилов поздравил всех с Днем знаний, пожелал учащимся и педагогам успешного нового учебного года: учителям пожелал легкой работы школьникам успехов в учёбе. Гости также поздравили учителей и ребят со знаменательным праздником, пожелали им, прежде всего, крепкого здоровья, терпения и новых высот в учебе.

После официальных выступлений для школьников прозвучали первые звонки. По традиции в каждом учебном заведении правом подачи первого звонка удостоились ученик первого и одиннадцатого класса. Затем гости и официальные лица района осмотрели местную школу , пообжались с учителями и детьми.

Отметим, что в этот день для участия в торжественных мероприятиях, во все школы района выехали представители администрации и специалисты районного УО. Общественный порядок и безопасность при проведении мероприятий в День знаний обеспечили сотрудники МО МВД «Ахтынский».