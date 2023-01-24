Первый замглавы Ботлихского района: «… возможность лично задать вопрос главе Дагестана, а не делать это через бюрократический механизм»

Говоря о предстоящей 25 января прямой линии с главой Дагестана, первый заместитель главы Ботлихского района Ахмед Лабазанов отметил, что «правильно, когда глава региона поддерживает обратную связь с населением».

«Это даёт возможность понимать, какие вопросы волнуют жителей республики. Естественно, каждое обращение будет анализироваться, по ним глава региона будет выстраивать свою работу и давать соответствующие рекомендации нам, муниципальным властям», — поделился в беседе с нашим изданием Ахмед Лабазанов.

Возможно, допускает собеседник, в ходе прямой линии с главой региона будут затронуты и вопросы личного характера, например, участия наших земляков в зоне СВО, «что немаловажно».

«Так у людей появится возможность лично задать вопрос главе Дагестана, а не через бюрократический механизм. Он, как боевой генерал, активно реагирует на такие обращения.

Обратная связь с населением должна быть у любого руководителя. Это помогает обнажать какие-то слабые стороны нашей жизни, это как индикаторы, сигналы от общества. Здорово, что мы, ответственные люди на местах, примем участие в прямом эфире через ВКС. И глава республики может нас задействовать в обсуждении того или иного вопроса. Это новый формат, который не использовался раньше», — считает Ахмед Лабазанов.

По его мнению, прямой эфир продуктивен тем, что с его помощью можно определить, что конкретно требует безотлагательного решения.

Источник: https://hakikat.info/kat/lenta-novostej/item/21553-akhmed-labazanov-vozmozhnost-lichno-zadat-vopros-glave-dagestana-a-ne-delat-eto-cherez-byurokraticheskij-mekhanizm