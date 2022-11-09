Первый заместитель Председателя СФ РФ посетил наземные пункты пропуска на российско-азербайджанской границе в Дагестане

Первый заместитель Председателя Совета Федерации России Андрей Яцкин посетил в составе делегации три автомобильных пункта пропуска на российско-азербайджанской границе. Инспекция проходила в пункте «Яраг-Казмаляр», » Ново-Филя» , «Тагиркент-Казмаляр».

Подводя итог, Андрей Яцкин отметил, что по итогам выезда будет подготовлен отчёт Председателю Совета Федерации РФ. «Это проверка не только по пропускам пункта в РД, но и на Дальнем Востоке, и в Сибири, и на Урале», — сказал первый заместитель Председателя СФ РФ. По словам Андрея Яцкина, данные меры необходимы в целях реализации транзитных возможностей пограничных пунктов.