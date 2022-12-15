Первый  заместитель министра экономического развития Российской Федерации Сергей Назаров с рабочим визитом прибыл в Дагестан

‎В поездке его сопровождали министр экономики и территориального развития РД Адильхан Ахмедов, представитель главы Дагестана в Народном Собрании Нюсрет Омаров, первый заместитель министра по туризму и народным художественным промыслам Республики Дагестан Абдула Магомедов.

Гости осмотрели предполагаемое место реализации проекта создания Каспийского Курорта «Каякент» и Всероссийского детского центра «Дагестан».

Сергею Назарову презентовали предварительный проект курорта и детского центра.

Напомним, Глава Дагестана Сергей Меликов на заседании президиума Госсовета по туризму презентовал Президенту Владимуру Владимировичу Путину идею создания крупного курорта и всероссийского детского центра на побережье Каспийского моря, в частности в Каякентском районе.

Президент Владимир Путин идею создания нового курорта в Дагестане поддержал.