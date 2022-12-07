Первый юбилей отметила Махачкалинская епархия

Свое 10-летие отметила Махачкалинская епархия в Русском драмтеатре города, где торжественная часть включала богословскую конференцию «Роль религии в сохранении межконфессионального и межнационального мира и согласия».

Архиепископ Грозненский и Махачкалинский Варлаам поприветсвовал и поздравил участников с юбилеем, выразив слова благодарности Сергею Меликову и народу Дагестана, в том числе иудейской общине и каждому «искренне творящему добро», подчеркнув, что именно добро помогает нам понимать друг друга.

Участие в мероприятии приняли и представители Муфтията РД, Федерального агентства по делам национальностей, Централизованной религиозной организации иудейских общин, Правительства РД и др.