Первый в России экземпляр высокотехнологичного отечественного маммографа установлен в городе Каспийске

Число жителей города-спутника столицы Дагестана — Каспийска — в последние годы значительно увеличилось. Настоящим подарком для них стало приобретение в Каспийской ЦГБ высокотехнологичного маммографа, способного выявлять мельчайшие очаги патологии. Данный аппарат с уникальными свойствами — разработка российских ученых. Первым он был установлен в городе Каспийске, а всего фирмой-изготовителем планируется поставка таких приборов пока только в три города нашей страны.

«Первый российский универсальный цифровой маммограф с функцией томосинтеза обеспечивает высококачественное рентгеновское изображение в сочетании с современными цифровыми технологиями. Он позволяет выявить самые ранние стадии рака даже при высокой плотности тканей молочной железы. Аппарат выдаёт объемное изображение с 3D-реконструкцией в высоком разрешении, при этом с высокой быстротой исследования, низким излучением и малой компрессией органа. Это всё по достоинству оценят наши пациентки» — рассказал главный врач Каспийской ЦГБ Расим Рамазанов.

Конструкция аппарата позволяет рентгеновской трубке двигаться по дуге вокруг молочной железы и выполнять до 25 экспозиций под разными углами, а специализированное программное обеспечение обрабатывает полученные цифровые снимки и реконструирует трехмерное изображение молочной железы с настраиваемой толщиной среза.

Благодаря низкой дозе излучения этот маммограф позволяет женщинам регулярно проходить исследования с абсолютно незначительным рентгеновским воздействием на организм. Кроме того, снижается число ложноположительных заключений и ошибок в диагностике.