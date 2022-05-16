Первый в Дагестане завод по производству гранулированных комбикормов будет запущен уже летом 2022 года

ООО «Батыр-бройлер» реализует проект запуска производства гранулированных комбикормов. По словам учредителя предприятия Аштара Батырова, предприятие будет выпускать до шестидесяти трёх тысяч тонн гранулированных кормов в год.

Строительство объекта было начато ещё в прошлом году, а его ввод в эксплуатацию намечен на лето текущего года. По словам руководителя предприятия, гранулированные корма обладают рядом преимуществ, в числе которых высокая гигиеничность, а также уменьшение конверсии корма.

«Строительство завода по производству гранулированных комбикормов — это важное звено реализуемых на предприятии масштабных инвестиционных проектов», — сказал Аштар Батыров. С ходом реализации данного проекта ознакомился и первый замминистра сельского хозяйства и продовольствия РД Шарип Шарипов. По его словам, Дагестан сегодня обеспечивает себя мясом птицы почти на шестьдесят процентов, и данные мероприятия являются важным шагом на пути возрождения всего птицеводства Дагестана.

«Ввод в эксплуатацию завода по производству гранулированных комбикормов — это очередной важный этап по выводу нашего агропрома на другой более высокий конкурентный уровень» ,- сказал Шарип Шарипов.