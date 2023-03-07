Первый тур прививочной кампании против полиомиелита в Дагестане завершится 8 марта

В понедельник, 6 марта, под руководством заместителя Председателя Правительства Республики Дагестан Абдурахмана Махмудова состоялось совещание по вопросам обеспечения иммунизации детей против полиомиелита.

В нем приняли участие руководители органов исполнительной власти, представители Управления Росприроднадзора по РД, главы муниципальных образований, главные врачи медицинских организаций и другие ответственные структуры.

Открывая совещание, Абдурахман Махмудов подчеркнул, что в течение 7 дней в рамках проводимой туровой иммунизации среди детского населения, охват прививками составил 70,2 %, при регламентированном 95 %.

По его словам, всего в регионе подлежат вакцинации против полиомиелита 437 320 детей в возрасте от 3 месяцев до 9 лет включительно.

Он сообщил, что по согласованию с Роспотребнадзором первый тур прививочной кампании продлен до 8 марта 2023 года, проведение второго тура запланировано с 3 по 9 апреля текущего года.

Далее выступил руководитель Управления Роспотребнадзора по Республике Дагестан Залимхан Омариев.

В своем выступлении он отметил важность скоординированной работы в проведении туровой иммунизации в республике между всеми звеньями задействованных лиц (главными врачами медицинских организаций, руководителями образовательных учреждений и администрациями муниципальных образований).

Подведение итогов первого этапа прививочной кампании ожидается 9 марта 2023 года.