Первый рубеж перемолот

ВСУ отступают к Славянско-Краматорской агломерации

Новости хорошие, потому что два педодруга Калына и Волына вместе с их третьим другом маньяком Прокопенко в ближайшее время могут оказаться на солнышке, будут извлечены из подвалов. Надеюсь увидеть их сидящими прямо на табурете.

Мариуполь зачищен, это доложили и президенту. Через некоторое время, возможно, будет большой кратер им. «Азовстали». Игрушки давно кончились — туда насыпают по полной программе и ФАб-3000, и 5000, каждый день туда летит, и летит много чего со всех сторон.

Какие бы бомбоубежища там ни были, боевиков задавит психика. Сидеть в подвале и слушать, как к тебе сверху стучат каждый день – сколько бы воды, еды ни было, это караул. Это очень важный момент.

Категорически не надо давать им никаких коридоров. Там уже Нуланд верещит, там все верещят, что вот-вот, «мы их вытащим, спасём». Думаю, наоборот надо.

Неплохо получается на Донецком направлении. Констатирую — пока никакого второго этапа (по крайней мере, тут) не началось. Во всяком случае, по картам. Наши неплохо перемалывают оборону противника сейчас на Донецком направлении. Грамотно.

Плюс ко всему неплохо начали работать ВВС, не падают. Открою секрет, летают офицеры с хорошим афганским и чеченским опытом. Не испытывают ни малейших угрызений совести по поводу «мочить хохлов». Ковровых бомбардировок нет, но работают грамотно.

Единственное – очень сильно напрягает Харьков. На Харьковском направлении есть неудачи.

Со стороны Изюма поджимаем… Противник старается действовать грамотно, неплохо оттягивая силы с направления Рубежное—Лисичанск, чтобы перекатиться в Славянско-Краматорскую агломерацию «короткими перебежками» (чтобы избежать ударов ВКС). Противник укрепляет фланги, грамотно отступает.

Сейчас мы перемалываем первый рубеж ВСУ, где они копали 8 лет. Мы их уже выбили там, где они врывались в землю конкретно. Если мы их выкатим со 2-ой линии (агломерация Славянск—Краматорск), то, несмотря на то, что они будут подтягивать туда подразделения (они провели третью волну мобилизации), это их не спасет: сама оборонительная линия уже будет не такого качества.

Потери противника уже колеблются от в пределах 25-30 тыс. человек. Для Украины это очень много. Но они побегут, если потеряют еще порядка 20-25 тыс. человек. Вот и весь расчет, тогда сломаются, и никакие поставки Киев уже в таком случае не спасут. Воевать за них дураков в Европе не будет, если Россия планомерно будет стирать с лица земли то, что сопротивляется и стреляет.

Юрий Котенок