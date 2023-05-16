Общество

Первый пункт отбора на военную службу по контракту создан в Республике Дагестан

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В пункте отбора можно пройти все этапы оформления и уже через несколько дней направиться к месту службы. Расположился пункт отбора в городе Махачкале, на улице Керимова, д.43 (в здании Администрация Кировского района).

В пункте будут созданы все условия для оформления документов, в нем можно пройти собеседование, заключить контракт, ну и соответственно получить ответы на все интересующие вопросы.

Ключевая задача пункта отбора на военную службу по контракту организовать все необходимое в части оперативного поступления на военную службу.

Более подробная информация на месте по адресу: г.Махачкала, ул. Керимова, д.43 (Администрация Кировского района), а также по номеру телефона дежурного  8 (989) 484-69-95

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