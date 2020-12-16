Первый Председатель ЦИК Дагестанской АССР Нажмудин Самурский

100 лет назад, 20 января 1921 года, была образована Дагестанская Автономная Социалистическая Советская Республика – государственное образование в составе Российской Федерации. В составе Российской империи Дагестан был колониальной окраиной.

Царизм боялся и не доверял дагестанцам, препятствовал широкому развитию образования, раздавал земли офицерам и чиновникам, размещал в крепостях воинские части для удержания населения в повиновении, искусственно сохранял феодальные пережитки.

Свержение царизма открыло путь для подлинного расцвета национально-государственной жизни народов России, в том числе и Дагестана. В период гражданской войны дагестанцы отвергли сепаратизм, реставрацию феодального прошлого и «шариатское государство», с оружием в руках отстояв будущее Дагестана как светской республики в составе России.

20 января 1921 года, Декретом ВЦИК было законодательно утверждено образование Дагестанской Автономной Советской Социалистической республики, являющейся частью Российской Советской Федеративной Социалистической Республики (РСФСР), и принят Декрет об образовании в составе РСФСР Дагестанской АССР.

Дагестанский народ сделал выбор в пользу государственного единства с Россией, начался процесс государственного строительства, в котором на равных правах участвовали все народы нашей республики. Были сформированы высшие органы власти и управления республики – Центральный Исполнительный Комитет (ЦИК) и Совет Народных Комиссаров (СНК). Председателем ЦИК был избран Нажмудин Самурский.

Нажмудин Самурский родился в 1891 г. в с.Куруш Докузпаринского наибства. Нажмудин был старшим из семерых детей Панаха и Зинят. В 1902 г. Нажмудин поступил в русское начальное училище в с. Ахты. После окончания учебы в 1906 г. он уехал в г. Иркутск к двоюродному брату Салиху. Там Нажмудин учился в Горно-техническом училище, впервые познакомился с рабочими-революционерами, изучал революционную литературу.

В 1915 г. приезжает в Баку, где устраивается на нефтепромыслы и активно включается в революционное движение бакинского пролетариата, знакомится с революционерами М.Азизбековым и Н.Наримановым. В 1917 г. Н.Самурский вступает в большевистскую партию.

После победы революции его направили в Дагестан, но пароход не смог подойти к Порт-Петровску и был вынужден отправиться в Астрахань. Так Самурский оказался в Астрахани.

В 1919 г. Н.Самурский едет в Москву как делегат от партии. На съезде он был избран делегатом съезда Советов РСФСР. Ему предложили руководить Дагестаном. Он возвращается в Дагестан как уполномоченный XI Красной Армии. 23 апреля 1920 г. он был избран членом Революционного Комитета Дагестана. Потом его назначили начальником отдела путей сообщения, почт и телеграфа. 4 мая 1920 г. Н.Самурский был назначен начальником отдела и одновременно заместителем председателя Дагестанского Революционного Комитета.

Он руководил проведением общеорганизационных и административных мероприятий новой власти в Дагестане. В 1921 г. возглавил народный комиссариат внутренних дел. Руководил организацией съездов бедноты, сыгравших большую роль в укреплении советской власти в Дагестане.

Активное участие принял Н.Самурский в 1920-1921 гг. в подавлении восстания Н.Гоцинского. Он был назначен начальником всех партизанских сил Дагестана и политическим руководителем при войсках Красной Армии в Нагорном Дагестане. Он бережно относился к семьям партизан, боролся против грабежей и насилия.

На организационной сессии ДАССР в декабре 1921 г. был избран Президиум во главе с Председателем ЦИК Н.Самурским. Одновременно он был избран членом ВЦИК СССР и ЦИК РСФСР, где представлял Дагестан. На посту Председателя ЦИК ДАССР Н.Самурский находился до 1929 года, когда его перевели на работу в Москву.

В конце февраля 1934 г. Н.Самурский возвращается в Дагестан, где его избирают первым секретарем Дагестанского обкома партии. Он отдал все свои силы и знания для поднятия индустрии и сельского хозяйства, развития культуры дагестанских народов.

Будучи Председателем ДагЦИК и 1-м секретарем Дагобкома партии, Нажмудин Самурский имел огромные возможности и самое прямое отношение ко всем решающим мероприятиям по восстановлению и развитию мирной жизни в Дагестане после гражданской войны.

Политическая грамотность, организаторский талант, любовь к Родине Нажмудина Самурского особенно ярко и заметно проявились в период мирного строительства в Дагестане. На этих постах он добился больших успехов в хозяйственном строительстве и политическом руководстве. А.Д.Даниялов писал, что по его инициативе в республике были построены многие промышленные предприятия и сельскохозяйственные объекты. Так, за 1933-1937 годы были построены и введены в строй машиностроительный, ремонтно-механический, кирпично-черепичный заводы, Махачкалинский и Дербентский хлебокомбинаты, нефтепромыслы в Избербаше и Ачи-Су, стеклозавод в Дагестанских Огнях, Махачкалинская швейная фабрика. В 1937 г. в республике имелось 205 предприятий крупной промышленности и 1534 прочих предприятия.

Большое внимание уделял Н.Самурский развитию культуры в Дагестане. В июне 1934 г. в Махачкале прошел Первый съезд писателей Дагестана. В 1937 г. в республике выходило 5 республиканских и 28 районных газет, 6 фабрично-заводских и отраслевых многотиражек, работало 723 учреждения клубного типа. В 515 библиотеках было более 250 тыс. экземпляров книг. Н.Самурский одним из первых в 1933 г. стал кандидатом исторических наук. Заочно он учился в аспирантуре. Под руководством Н.Самурского было создано общество «Долой неграмотность».

Но в конце 30-х годов в результате нарушения демократии и законности многие партийные и советские работники в республике были необоснованно репрессированы. Среди них был 1-й секретарь обкома ВКП(б) Нажмудин Самурский и др. Судьба репрессированных была трагичной. Отдельные из них (Н.Самурский, К.Мамедов, Д.Коркмасов, А.Тахо-Годи и др.) были приговорены к высшей мере наказания и расстреляны. 11 августа 1938 г. приговор о расстреле Н.Самурского был приведен в исполнение. В 1956 г. Н.Самурский был реабилитирован посмертно.

9 августа 1957 г. Н.Самурский решением бюро Дагобкома КПСС в партийном отношении также реабилитирован посмертно. В 1993 г. в селении Куруш установлен бюст Н.Самурскому.