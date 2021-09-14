Первый официальный матч по футболу в Дагестане был сыгран в начале двадцатого века

История дагестанского футбола насчитывает уже более ста лет. Первый официальный матч в Дагестане был сыгран ещё до революции, а в 1927 году в республике впервые появилось спортивное сообщество «Динамо». В будущем клуб выиграет восемь чемпионатов Дагестана и возьмет в 1967 году Кубок РСФСР. Сегодня клуб «Динамо» возрождён после многолетнего перерыва. В «Динамо» так же, как и в «Анжи» и «Легион», играют исключительно местные игроки. По словам специалистов, это была основная цель при создании РДЮСШ Минобрнауки Дагестана, которая в сентябре 2021 отмечает свой тридцатилетний юбилей.

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