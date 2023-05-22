Первый клубный мотодом объединения «Ночные волки» открылся в городе Каспийске

Мотобратья Дагестана и других уголков России собрались на территории «Анжи – Арены» на открытие долгожданного мотосезона и первого официального дома для байкеров «Ночные волки». Один из представителей объединения Раджаб Раджабов считает, что существование таких сообществ необходимы для начинающих байкеров, дабы разъяснять им основные правила безопасности езды на мотоцикле.

Сам Раджаб уже третий год носит кожаную жилетку с ярким и о многом говорящим названием «Ночные волки». Он в последние годы совместно с мотобратьями обновлял территорию Кирпичного завода для того, чтобы у байкеров был свой уголок. Теперь они спокойно могут принимать в свои ряды новобранцев. Но важно отметить, чтоб стать одним из них, нужно иметь не только мотоцикл, но и желание связать с клубом свою жизнь.

Кроме того, байкеры в честь открытия мотосезона решили возложить цветы к памятникам погибших солдат в ходе ВОВ и боевых действий в Афганистане, а также посетить центральную Джума – мечеть имени Саида Афанди.

Вскоре «Ночные волки» отправились на официальное открытие мотоклуба, где их ждала концертная программа и представители администрации города: заместитель главы Каспийска Казбек Демиров и военный комиссар Марат Пашаев.

Завершилось мероприятие поднятием флагов, которые теперь будут развиваться в небе над клубом байкеров.