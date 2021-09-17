Первый день голосования прошел на Дальнем Востоке

В регионах Дальнего Востока завершился первый день голосования. Первыми закрылись избирательные участки на Камчатке и Чукотке, когда в Дагестане было ещё 11 утра.

По предварительным данным окружной избирательной комиссии (на 15:00 по местному времени), на Камчатке явка на выборы депутатов Госдумы составила 12,71%. Самая высокая активность в Пенжинском районе края: там проголосовали 52% избирателей. В Петропавловске-Камчатском — 7,8%.

Высокая явка в первый день голосования была зафиксирована и на Чукотке. К полудню на избирательные участки сходили свыше 15% местных жителей. Явка избирателей на выборах в Приморье к 15:00 первого дня голосования составила 8,24%, в Амурской области — 8,21%.

Тем временем в других регионах России первый день голосования продолжается. Последними закроются избирательные участки Калининградской области.

Напомним, что с 17 по 19 сентября на территории Дагестана продолжаются выборы депутатов Государственной̆ Думы и депутатов Народного Собрания РД.