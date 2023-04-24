Первые новобранцы из Агульского района в рамках весенней призывной кампании — 2023 отправились на службу в ВС России

23 апреля состоялись торжественные проводы четверых юношей, уроженцев села Рича. Молодые люди, все как один, изъявили желание пройти воинскую службу, отдав тем самым воинский долг Отечеству.

Это важный пример для всей молодёжи, когда верность слову и долгу становится важным мотивом на пути исполнения конституционных обязанностей.

На самом высоком уровне неоднократно отмечалось, что солдаты-срочники не будут привлечены к участию в СВО, кроме того остаётся без изменения и срок срочной службы — 1 год.

Это важный момент для будущих призывников, а также для тех, кто уже получил повестки.

Служить Родине — наша общая задача.