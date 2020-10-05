Первые лица Дагестана вспоминают своих учителей

Сетевое издание «Мирмол» провело опрос среди первых лиц республики о том, как они помнят своих учителей. Вице-премьер и министр образования и науки Дагестана Уммупазиль Омарова вспомнила родную 13 школу и учительницу русского языка и литературы Елену Александровну Гецеу, ее безупречную грамотность, справедливость и принципиальность.

Руководитель Администрации Главы и Правительства Республики Дагестан Владимир Иванов рассказывает о Кураповой Любови Сергеевне — преподавателе школы № 875 города Москвы. «Она и сегодня учит детей тому, чему когда-то научила нас, – добру, отзывчивости и любви к знаниям», — отмечает Иванов.

Министр Энрик Муслимов вспоминает первую учительницу Ашагасталказмалярской средней школы Сулейман-Стальского района Агамирзоеву Зулейху Саидовну, которая до сих пор работает в этой школе. «Я окончил школу с отличием и это, конечно же, ее заслуга», — отмечает Муслимов.