Первую настольную игру выпустил Дербентский музей-заповедник

Первую настольную игру для детей и взрослых выпустил Дербентский музей-заповедник. Она основана на культурном наследии древнего города. В ее разработке участвовали сотрудники научно-исследовательского сектора и редакционно-издательского отдела.

Игровое поле представляет собой карту Дербента, где изображены исторические объекты и достопримечательности. По правилам, игроки, отвечая на вопросы по истории древнего города, должны добраться до клада в крепости Нарын-кала. Кроме того, благодаря карточкам с фотографиями и аннотацией, они в ходе игры знакомятся с уникальными историческими памятниками архитектуры.