Первомайские школьники приняли участие в акциях «Посылка солдату» и «Письмо солдату»

Директор Первомайской СОШ, расположенной в прикутанной зоне АСП «Сельсовет “Цунди-Шабдухский”», Алихан Юсупов рассказал, что в акциях приняли участие учащиеся, их родители и педагоги. Они отправили в зону СВО урбеч, соленья, варенья, макароны, подсолнечное масло, крупы, зимнюю одежду и другую продукцию.

Напомним, что морской пехотинец Каспийской флотилии, уроженец села Шабдух Гумбетовского района Курбан Мурадов Указом Президента России Владимира Путина посмертно награждён орденом Мужества за освобождение Мариуполя.