В 2022 году первоклассникам из малоимущих семей будут осуществлены выплаты в размере 2 318 рублей. Об этом сообщает Министерство труда и социального развития Республики Дагестан. Для получения меры необходимо обратиться в УСЗН по месту прописки до 1 декабря 2022 года с необходимым перечнем документов:
1. Заявление;
2. Копии свидетельств о рождении детей;
3.Справка с места жительства;
4.Справка с ОСЗН о неполучении ЕДВ на ребёнка;
5.Справка о зачислении ребёнка в первый класс;
6.Копии удостоверений личности родителей;
7.Копии СНИЛС;
Справка с места работы;
Справка о доходах семьи предоставляется за последние три месяца.
Первоклассникам из малоимущих семей положены выплаты
В 2022 году первоклассникам из малоимущих семей будут осуществлены выплаты в размере 2 318 рублей. Об этом сообщает Министерство труда и социального развития Республики Дагестан. Для получения меры необходимо обратиться в УСЗН по месту прописки до 1 декабря 2022 года с необходимым перечнем документов: