Первоклассникам из малоимущих семей положены выплаты

В 2022 году первоклассникам из малоимущих семей будут осуществлены выплаты в размере 2 318 рублей. Об этом сообщает Министерство труда и социального развития Республики Дагестан. Для получения меры необходимо обратиться в УСЗН по месту прописки до 1 декабря 2022 года с необходимым перечнем документов:

1. Заявление;

2. Копии свидетельств о рождении детей;

3.Справка с места жительства;

4.Справка с ОСЗН о неполучении ЕДВ на ребёнка;

5.Справка о зачислении ребёнка в первый класс;

6.Копии удостоверений личности родителей;

7.Копии СНИЛС;

Справка с места работы;

Справка о доходах семьи предоставляется за последние три месяца.