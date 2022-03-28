Первая сельскохозяйственная ярмарка в этом году прошла в Ботлихском районе

В Ботлихе прошла первая в этом году сельскохозяйственная ярмарка, организованная администрацией района и Минсельхозпродом РД. Об этом информагентству сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Торговля фермерской продукцией развернулась на территории центральной площади. На ярмарочной площадке было организовано более 30 торговых мест. Свою продукцию представили сельскохозяйственные предприятия, индивидуальные предприниматели и фермерские хозяйства.

На ярмарке можно было купить свежие продукты: молоко, сметану, сыр, творог, яйца, овощи, мёд и рыбу. Также на ярмарке пользовались спросом и ряды с посадочными материалами: семена, цветы, ягодные и декоративные культуры, саженцы плодовых деревьев и кустарников.

Глава района Руслан Гамзатов поблагодарил сельхозтоваропроизводителей за активное участие в ярмарке, доступные для населения цены на свой товар и поддержку населения в сложный период.

Местные сельхозтоваропроизводители на своем примере показали, что цены можно не только держать на прежнем уровне, но и снизить. Так, на сегодняшней ярмарке товары местного производства продали ниже рыночной стоимости.