Первая сельская агломерация в России появится в Сулейман-Стальском районе

8 июля подписан договор о разработке мастер-плана по развитию сельской агломерации в Сулейман-Стальском районе. Агломерация охватит пять сел: Касумкент, Куркент, Ашага-Стал, Орта-Стал, Юхари-Стал. План будет отображать стратегию комплексного устойчивого развития территории.

Стоит отметить, что в России больше нет аналогов такой практике.

Незир Гусейнов, председатель Комитета по архитектуре и градостроительству РД, поздравил Сулейман-Стальский район и пожелал успехов, отметив, что событие важно для всего Дагестана.