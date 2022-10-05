Первая образовательная резиденция Национальной театральной школы пройдет в Махачкале

В Год культурного наследия народов России при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Президентского фонда культурных инициатив в восьми регионах страны пройдет Всероссийский просветительский проект «Национальная театральная школа».

Первая резиденция Национальной театральной школы пройдет с 5 по 7 октября в Махачкале при поддержке Правительства Республики Дагестан. Трехдневный образовательный интенсив объединит более 40 молодых деятелей культуры и искусства. Преподавателями выступят ведущие эксперты страны в области менеджмента и продюсирования театральных проектов из Санкт-Петербургского государственного университета и Российского государственного института сценических искусств. Каждый участник проекта, успешно прошедший итоговую аттестацию, получит свидетельство государственного образца о повышении квалификации от Санкт-Петербургского государственного университета по программе «Основы менеджмента в современном национальном театре».

Планами по реализации проекта организаторы и партнеры поделятся в ходе федеральной пресс-конференции, которая пройдет 5 октября с 12:00 до 13:00 в Махачкале в Министерстве культуры Республики Дагестан.

Торжественный старт проекта включает в себя насыщенную деловую программу.

5 октября в 14:30 состоится пленарное заседание Национальной театральной школы при участии директора Александринского театра, лидера проекта «Национальная театральная школа» Сергея Емельянова, заместителя Председателя Правительства Республики Дагестан Муслима Телякавова, министра культуры Республики Дагестан Заремы Бутаевой, генерального директора Президентского фонда культурных инициатив Романа Карманова, проректора по стратегическому развитию и партнерству Санкт-Петербургского государственного университета Анастасии Ярмош, заслуженного деятеля искусств России, профессора Российского института театрального искусства – ГИТИС, кандидата искусствоведения Александра Бармака. Завершат деловую программу открытые диалоги с Романом Кармановым и Сергеем Емельяновым.

В 2022-2023 гг. Национальная театральная школа пройдет в республиках Татарстан, Бурятия, Башкортостан, Марий Эл и Коми, Сахалинской области и Камчатском крае.

Участником Национальной театральной школы может стать деятель культуры и искусства в возрасте от 18 до 35 лет, имеющий высшее / среднее специальное / среднее профессиональное образование. Главные критерии отбора – претендент работает в театре или работает в ином учреждении культуры и искусства, но планирует работать в театре; занимается творческой или проектной деятельностью, связанной с театром.

Проект реализуется при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Президентского фонда культурных инициатив. Организатор – Благотворительный фонд «Александринский». Партнеры: Санкт-Петербургский государственный университет, Российский институт театрального искусства – ГИТИС и Российский государственный институт сценических искусств. Лидер проекта – директор Александринского театра Сергей Емельянов.