Первая мемориальная доска в рамках акции памяти открылась на многоквартирном доме по улице Юсупа Акаева

Здесь жил старший лейтенант Артур Магомедов.

Церемонию провел глава Дагестана вместе с родителями военнослужащего: Жалалудином и Хадижей Магомедовыми и его 12-летним сыном Магомедом.

Профессиональный военный, Артур не раз бывал в горячих точках. В 2019 году вернулся из Сирии и вступил в ряды Вооруженных сил ДНР.

С 2022 года выполнял воинский долг в ходе СВО, был командиром мотострелковой роты.

«Мы с Артуром окончили одно военное училище, – сказал Сергей Меликов, – я знал его по службе».

«Это был мужественный, самоотверженный человек. Эти качества в нём воспитали его отец, офицер, и его замечательная мама.

Победу куёт именно такая пехота, в которой служил Артур. Именно такие ребята, которые не гонятся за наградами и не ищут легких путей», – добавил руководитель региона.