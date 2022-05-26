Первая гостиница сети Azimut Hotels открылась в Дагестане

«Открытие в Каспийске «Azimut парк отель» — это первый выход федеральной гостиничной сети в Дагестан, и мы рассчитываем, что инвесторы будут все более активно заходить в регион с подобными проектами. Этому, в том числе, будут способствовать наши меры поддержки, включая программу Ростуризма по льготному кредитованию инвесторов на строительство отелей», — сказала Догузова.

Она отметила важность создания в регионе современных отелей, которые будут сочетать качественный сервис и местный колорит.

Шестиэтажный четырехзвездочный отель расположен на первой линии, он предлагает гостям 145 номеров разных категорий. Генеральный директор Azimut Hotels Максим Бродовский сообщил, что цель компании на 2022 год — увеличить количество отелей примерно на 20%, при этом приоритетом является развитие в регионах России.

Источник: ТАСС