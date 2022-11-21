Первая городская больница Махачкалы направила более 20 тонн гуманитарной помощи в ДНР

Медперсонал городской клинической больницы (ГКБ) Махачкалы отправил более 20 тонн гуманитарной помощи в Донецкую Народную Республику.

«Медицинский персонал ГКБ Махачкалы направил в Донецкую Народную Республику, в частности находящимся на передовой дагестанским военнослужащим, гуманитарную помощь. Медперсонал учреждения собрал более 20 тонн гуманитарки», — сказал руководитель медицинского учреждения Хаджимурат Малаев.

По его словам, в состав гуманитарной помощи вошли базовые продукты питания, термобелье, зимние шапки, средства личиной гигиены, медикаменты, газовые печки.

«Все перечисленное собиралось по просьбе самих военных. Во время активной фазы распространения коронавирусной инфекции республика объединилась вокруг медиков. Сегодня же, медицинский персонал показывает, что они тоже не остаются в стороне. На передовой находятся наши коллеги, в том числе с первой городской больницы. Это Магомедов Магомед Габибович, который уже там проводил операции раненым. Собранная гуманитария помощь будет доставлена точечно нашим военнослужащим», — добавил главврач.