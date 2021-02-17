Перспективы реализации нацпроектов в Дагестане на 2021 год обсудили на заседании Правительства Дагестана

Врио главы республики 16 февраля провел расширенное совещание, где главным вопросом обсуждения стала реализация нацпроектов.

Напомним, что в России действуют национальные проекты 12 направлений, среди которых известные «Образование», «Здравоохранение», «Жилье и городская среда», «Безопасные и качественные автодороги» и так далее.

По словам Сергея Меликова, нацпроекты — приоритетное направление, которое позволит сделать рывок в развитии, повысить качество жизни граждан. Однако, по его мнению, эти возможности не используются оптимально: например, было потрачено на нацпроекты 22,8 миллиардов рублей, а это всего 76,9% от выделенного. Значит каждый 4-й рубль остался неосвоенным.

Сергей Меликов также предупредил, что в текущем году финансирование нацпроектов в Дагестане сократится. Однако такие нацпроекты как «Безопасные автодороги», «Культура» получат увеличенное финансирование.