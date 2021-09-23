Перспективы онлайн голосования

Явка по онлайн голосованию, как мы видим, очень высокая, в среднем за 90 процентов, чего не скажешь о голосовании непосредственно на избирательных участках, хотя и было три дня.

Интерес избирателей к онлайн голосованию обусловлен, во-первых, освоением для себя и проверкой новой технологии, как она работает, во-вторых, не нужно из этих трех дней выбрать специально один день для похода на избирательный участок. Достаточно, кликнув онлайн, выразить свое мнение и использовать этот день по своему усмотрению. В долгосрочной перспективе это войдет в обычную практику.

Платформа, разработанная ЦИК совместно с Минцифры и «Ростелекомом», очень эффективна и за ней будущее всеобщее онлайн голосование. Будь то сельско-поселковые или федеральные выборы, вплоть до проведения референдумов по принятию всенародно важных для государства решений.

Абдурахман Манафов, зам. гл. редактора «Вести Агула»