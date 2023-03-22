Перспективы экономического развития СКФО обсудят на площадке первой Кавказской инвестиционной выставки

В Москве состоялось заседание организационного комитета выставки.

Первая Кавказская инвестиционная выставка пройдёт в мае на площадке МВЦ «МинводыЭкспо» в городе Минеральные Воды. Мероприятие соберёт ключевых инвесторов, инициаторов инвестпроектов, институты развития, банки и руководство регионов Северного Кавказа.

В Москве состоялось заседание организационного комитета выставки. Ключевой повесткой деловой программы мероприятия станет повышение привлекательности СКФО с точки зрения инвестиционного и туристического потенциала. Эксперты и руководство регионов презентуют новые экономические векторы и бизнес-идеи, а также актуальные направления и стратегии развития.

Центральным событием станет пленарное заседание «Экономический потенциал СКФО. Роль инвестиций в развитии макрорегиона», которое проведёт Председатель Правительства Михаил Мишустин.

«СКФО обладает мощным потенциалом в целом ряде отраслей, в том числе в области промышленности, сельского хозяйства, туризма и санаторно-курортного лечения. Задача Правительства – консолидировать усилия органов власти различных уровней и представителей бизнеса для успешного опережающего развития экономики и социальной сферы региона», — отметил Михаил Мишустин.

В течение двух дней выставки состоится серия круглых столов, дискуссий и встреч, посвящённых вопросам инфраструктуры, агропромышленного комплекса, туристической и логистической отраслей, будут затронуты вопросы кадрового резерва, банковского сектора, ЖКХ и энергетики.

«Северный Кавказ находится в фокусе особого внимания Правительства как перспективный с точки зрения инвестиций, рекреационного и трудового потенциала регион. Продолжается планомерная работа по его инфраструктурному развитию, в том числе привлечению частных инвестиций в перспективные, прорывные проекты», – подчеркнул вице-премьер Александр Новак, курирующий СКФО в Правительстве.

Повестка мероприятия затронет вопросы карьерного развития, молодёжных сообществ и предпринимательства. Эксперты в формате наставничества поделятся положительными кейсами реализации кадрового и предпринимательского потенциала на региональном и федеральном уровне.

«Мы ставим перед собой задачу раскрыть Северный Кавказ как территорию, привлекательную для инвестиций и развития бизнеса, в особенности в туризме, агропроме, промышленности, технологичной переработке, там, где создаётся высокая добавленная стоимость. Также “Кавказ.РФ” выступает “единым окном” для местного бизнеса – помогаем инициаторам инвестпроектов из регионов с получением мер господдержки, в работе с банковским сектором, анализом рынка и бизнес-идей – от концепции до финмодели», – отметил Андрей Юмшанов, генеральный директор института развития «Кавказ.РФ», соорганизатора Кавказской инвестиционной выставки.

В деловой программе мероприятия примут участие руководители органов государственной власти, представители российских и международных компаний, средств массовой информации, молодёжного и научного сообщества.

Выставка проходит при поддержке Министерства экономического развития Российской Федерации, организатор — фонд «Росконгресс», стратегическим партнером выступает «Кавказ.РФ».

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