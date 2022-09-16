Экономика

Перспективные локации для строительства новых станций в Дагестане определит «Газпром газомоторное топливо»

Оставить комментарий

Первый вице-премьер Дагестана Манвел Мажонц обсудил мероприятия по развитию газомоторного топлива в регионе с и.о. гендиректора «Газпром газомоторное топливо» Денисом Корниенко.

Были обсуждены перспективные локации для строительства новых станций, а также состоялось подписание дорожной карты по развитию регионального рынка газомоторного топлива на 2022-2025 год. По словам вице-премьера, современные газозаправочные комплексы будут востребованы в Дагестане не только жителями республики, но и туристами, а также транзитным транспортом.

Встреча состоялась на полях Питерского международного газового форума -2022.

Также читают:

В Дагестане вновь рождаются заводы
В исправительной колонии № 2 открыли новый обувной...
Загидин Касумов: "Наша страна не только не утратил...
В Дербенте прошло официальное открытие Центра «Мой...

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.