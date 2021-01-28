Перспектива ТОСЭР «ДагОгни» — перспектива развития моногорода

Министром экономического развития Дагестана Русланом Атаевым была проведена встреча для оценки перспектив развития территории опережающего развития «Дагестанские Огни». Сообщается, что ТОСЭР «ДагОгни» включает в себя 5 предприятий-резидентов: ООО «Транстрейд», ООО «Огнигазоблок», ООО «Югресурс», ООО «Агростройтехнология» и ООО «Дагогнинский завод стройматериалов».

По мнению главы города Дагестанские Огни Джалалудина Алирзаева, два резидента ТОСЭР не соответствуют пока предъявляемым требованиям и могут быть исключены. Он также сообщил, что остальные резиденты готовятся к открытию.

Стоит отметить, что статус резидента ТОСЭР гарантирует определённые льготы и пониженные ставки налогообложения на землю, имущество, прибыль.

Руслан Алиев обратил внимание, что успешное развитие ТОСЭР — важно для экономики республики: это новые рабочие места, налоговые поступления в региональный бюджет, в целом экономический подъем города.