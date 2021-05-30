Переселение из ветхого жилья и обеспечение жильём детей-сирот проводится в Дагестане недобросовестно

29 мая Сергей Меликов побывал в доме для переселенцев на улице Джигитской. Дом, определённый под переселенцев и детей-сирот, состоит из 8 корпусов и 452 квартир. 60 из этих квартир уже заселены. Жильцы часто жалуются на условия, которые не соответствуют требованиям и нельзя назвать комфортными.

С самого начала ввода в эксплуатацию жильцы здесь сталкиваются с проблемами газо- и водоснабжения, лифты не работают, подвалы затапливаются, дворы не благоустроены.

С момента обращения на себя внимания в доме кое-какие проблемы были устранены, однако большинство из них все ещё требует решения.

Сергей Меликов по факту инспектирования сообщил, что в случае неустранения нарушений в кратчайшие сроки, ответственные за строительство и ввод в эксплуатацию данного дома должностные лица будут привлечены к ответственности.