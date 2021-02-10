Перепрофилированные под ковид-центры больницы возобновляют плановый прием пациентов

3 больницы в Махачкале возвращаются к обычному режиму работы. Врио министра здравоохранения Татьяна Беляева подписала приказ о восстановлении плановой помощи.

Республиканская больница восстановительного лечения (РБВЛ ) и Республиканская клиническая больница №2 (РКБ№2) начали прием больных по своему профилю. Выписывают последних пациентов после лечения коронавирусной инфекции и в Республиканской клинической больнице. Там для них было отведено 600 мест.

Коронавирусных больных будут лечить в Республиканском центре инфекционных болезней и в Городской клинической больнице, — в общей сложности 1 215 коек.

Минздрав и Роспотребнадзор призывают граждан продолжать носить маски в местах скопления людей, пользоваться антисептиками и проходить вакцинацию.