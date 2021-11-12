Перепись — долг каждого, считает больше половины россиян

Социологический опрос ФОМ прошел в октябре, накануне Всероссийской переписи населения. 75% респондентов отметили, что перепись нужна, а 64% убеждены, что участие в ней — долг каждого жителя России.

Опрос показал высокий уровень осведомленности о задачах переписи. На вопрос «С какой целью проводят Всероссийские переписи населения?» 58% ответили: для выяснения численности и структуры населения, демографической статистики. Другие респонденты также отметили, что переписи проводят для планирования, прогнозирования, принятия решений на основе полученных данных; для выяснения положения дел в стране, проблем населения; улучшения жизни людей.

С тем, что участие в переписи — долг каждого, согласно большинство опрошенных. Больше всего, в возрастной категории 18–30 лет — 47%.

Онлайн-перепись выбрали 48% опрошенных в возрасте 18–30 лет и 39% – 31–45 лет.

46% респондентов считают: перепись лучше проводить дистанционно, 32% полагают, что перепись должна включать и общение с переписчиком и онлайн-опрос.

Всероссийская перепись населения закончится 14 ноября. Самый простой способ переписаться — онлайн на портале Госуслуг. Ежедневно такой вариант участия выбирает 1-1,5 млн жителей России.