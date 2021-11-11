Перепись будет способствовать сохранению языка, культуры и письменности малых народов

Перепись – важное событие в жизни государства: с учетом данных переписи выстраивается внутренняя и внешняя политика государства, в соответствии с потребностями населения реализуются национальные проекты, государственные и социальные программы. Перепись стартовала 15 октября и продлится до 14 ноября.

Подавляющее большинство жителей Республики Дагестан уже прошло Всероссийскую перепись населения. Гражданам предоставлены различные варианты для переписи: в офисах МФЦ, на портале Госуслуг, с помощью непосредственной деятельности переписчиков.

Для многонационального Дагестана – это очень важная тема. На различных площадках дагестанцы поднимают вопросы самоидентификации, сохранения родных языков, нехватки учебников по ним, необходимости популяризации традиционных духовно-нравственных ценностей. Важность и нужность организации работы по всем этим направлениям как раз и выявляет перепись населения.

Перепись нужна для того, чтобы власти получили подробную информацию, как живет население государства. Данные о безработице могут быть использованы для того, чтобы понять, какие нужны программы по созданию новых рабочих мест. Информация о низких доходах пенсионеров послужит сигналом о необходимости повысить пенсии.

Кроме того, перепись нужна государству, чтобы развивать экономику. К примеру, информация о том, куда и как переезжает население может показать, где не хватает рабочих мест.

Полученные сведения по республике, по каждому муниципалитету позволят заполнить базу данных объективной информацией. Это — участие в еще большем, чем сегодня, числе федеральных, республиканских программ и проектов, в том числе общенациональных, направленных на создание новых школ, детских садов, поликлиник, строительство безопасных и качественных дорог, формирование комфортной городской среды с современными детскими площадками и общественными пространствами, на что мы имеем экономические и человеческие ресурсы для реализации нацпроектов.



Перепись будет способствовать сохранению языка, культуры и письменности малых народов Дагестана, к которым, в частности, относимся и мы, агульцы. Данные о национальности могут показать, какие народы под угрозой исчезновения. А затем эти народы могут получить государственную поддержку.

В общегосударственном масштабе Российской Федерации все мы, коренные народы Дагестана, относимся к малым народам, и для нас Всероссийская перепись населения особенно важна, и каждый из нас не только должен, но и обязан пройти это жизненно важное для нас государственное мероприятие.



Абдурахман Манафов