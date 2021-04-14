Перед республикой стоят масштабные задачи в рамках нацпроектов «Образование» и «Демография»

Ход строительных мероприятий в Дагестане в рамках реализации нацпроектов «Образование» и «Демография» обсудили на совещании под руководством заместителя Министра просвещения России Андрея Николаева и первого вице-премьера РД Батыра Эмеева. Речь идет о семидесяти одном объекте социальной инфраструктуры: 16 школ, 35 яслей, 20 детских садов. Строительство данных объектов осуществляет ГВСУ-4. На данный момент полностью завершены работы на 18 объектах, 19 — обладают высокой строительной готовностью. Ввод в эксплуатацию данных объектов позволит полностью ликвидировать «трехсменку» в школах республики, создав дополнительные ученические места. В рамках совещания, Андрей Николаев указал на необходимость наращивания темпов строительства, особенно это касается ДОУ. Напомним, замминистра просвещения РФ 13 апреля прибыл в республику с рабочим визитом.

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