Нацпроекты в РД

Перед республикой стоят масштабные задачи в рамках нацпроектов «Образование» и «Демография»

Оставить комментарий

Ход строительных мероприятий в Дагестане в рамках реализации нацпроектов «Образование» и «Демография» обсудили на совещании под руководством заместителя Министра просвещения России Андрея Николаева и первого вице-премьера РД Батыра Эмеева. Речь идет о семидесяти одном объекте социальной инфраструктуры: 16 школ, 35 яслей, 20 детских садов. Строительство данных объектов осуществляет ГВСУ-4. На данный момент полностью завершены работы на 18 объектах, 19 — обладают высокой строительной готовностью. Ввод в эксплуатацию данных объектов позволит полностью ликвидировать «трехсменку» в школах республики, создав дополнительные ученические места. В рамках совещания, Андрей Николаев указал на необходимость наращивания темпов строительства, особенно это касается ДОУ. Напомним, замминистра просвещения РФ 13 апреля прибыл в республику с рабочим визитом.

Также читают:

В 2021 году Минобороны построит в Дагестане 46 дет...
Звуковые светофоры будут "сопровождать" пешеходов
Министр здравоохранения РД Татьяна Беляева посетил...
В дом-интернат "Забота" поступил новый микроавтобу...

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *