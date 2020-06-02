Перечень категории медперсонала для стимулирования расширен

Медицинский персонал в Дагестане, осуществляющий борьбу с COVID-19, согласно Постановлению Правительства РД под номером 83 от 30 апреля 2020 года, получают дополнительные финансовые выплаты.

Дополнительно, решением регионального Правительства был расширен перечень категорий медицинских специалистов, которые получат стимулирующие выплаты.

Так, были включены такие категории, как водители карет скорой помощи, работники РДЦ РД, которые проводят диагностику на COVID-19, эпидемиологи и их помощники и другие.

Размер выплат для разных категорий медицинского персонала составляет от 40 до 10 тыс. рублей ежемесячно.