Пейзажи Дагестана на фотовыставке в Москве

Конкурс «Кавказ без границ» объединил жителей из всех регионов страны. Всего на конкурс поступило более трехсот заявок. Из общего количества жюри определило тридцать фоторабот по девяти номинациям. Они будут представлены на фотовыставке 8 сентября в городе Москве.

В числе работ, которые отмечены судейством, фотографии Заида Хамитова, на которых красуется село Артлух МО «Казбековский район» республики и потрясающие кадры из Сулакского каньона, которые сфотографировал житель Махачкалы Мурад Магомедов.