Пехотинец Бициф Магомедов

Годы Великой Отечественной войны навсегда вписаны в историю нашей страны. Это период единения огромной страны перед лицом врага ради мира и будущих поколений. Победа ковалась и на фронте, и в тылу. Каждый человек вносил свою посильную лепту в общее дело. Магомедов Бициф Магомедович 1912 года рождения, уроженец села Тпиг Агульского района.

В 1939 году был призван в армию, где три года прослужил в пехотных войсках. По окончании армейской службы, 18 января 1942 года, был призван Хивским РВК в 384 стрелковый полк. Затем была служба в 218 и 26 стрелковых дивизиях.

Бициф Магомедович демобилизовался в ноябре 1945 года.

Был награжден многочисленными медалями и орденами: «Тридцать лет победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «50 лет Вооруженных сил СССР», «60 лет Вооруженных сил СССР», «Двадцать лет победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»

После войны вернулся в родное село, где проработал бригадиром в колхозе. Воспитал 6 детей. Ушел из жизни 27 июня 1981 года.

Луиза Гусукаева