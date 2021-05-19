Педагоги школ Агульского района активно вакцинируются

Около двух лет сохраняется пандемия COVID-19, для борьбы с которой объединились страны и нации. Самым важным шагом в противостоянии данному вирусу стало создание вакцины. Сегодня в России для иммунизации населения применяются несколько видов вакцин.

В Дагестане прививание осуществляется двухэтапной вакциной, которое предполагает введение повторной инъекции через трехнедельный период. По сведениям из открытых источников, на сегодняшний день процедуру прививания от коронавируса прошли более восьмидесяти тысяч жителей республики. Большинство из этого числа составляют медицинские работники и специалисты социальных служб, замыкают тройку работники сферы образования. В их числе и педагоги МКОУ «Хутхульская СОШ», которые изъявили желание пройти процедуру с целью обезопасить себя и своих близких от опасности вируса. Вакцинация проводилась специалистами Агульской ЦРБ непосредственно в школе. Важно, что особенно ответственно к прививке отнеслись педагоги старшей возрастной категории. Так, заместитель директора по учебно-воспитательной части Амирова Гюлусум Джалиловна отметила, что прививка, на ее взгляд, — самый действенный метод сегодня в борьбе с пандемией. И своевременное прививание позволит обеспечить организм наличием необходимого количества антител и соответственно защитить от инфицирования. Этот же тезис поддержала Магомедова Хава Курбановна, которая вместе с другими преподавателями также прошла вакцинацию. По словам специалиста Агульской ЦРБ Джамили Магомедовой, вакцины в свое время позволили человечеству победить острые вирусные заболевания, в числе которых полиомиелит, туберкулез, корь, а теперь и коронавирус.

Прививочная кампания в муниципалитете продолжается, к ней подключились и педагоги других школ муниципалитета. В частности, заместитель директора по воспитательной работе МКОУ «Тпигская СОШ» Габибуллаева Мегрибан Абдуллаевна уже завершила процедуру прививания. Первый этап вакцинирования она сделала в апреле и ровно через двадцать один день прошла второй этап. Процедуру педагог проходила в Агульской ЦРБ.

Мегрибан Абдуллаевна отмечает, что после инъекции, она испытывала незначительное недомогание, слабость. Однако, на следующий же день состояние нормализовалось и самочувствие пришло в норму. Никаких побочных эффектов зафиксировано не было. Иммунизация прошла хорошо.

Мегрибан Абдуллаевна выражает мнение, что специалисты тех профессий, которые контактируют с большим количеством людей, как младшего, так и старшего возраста должны заботиться не только о своем здоровье, но и о здоровье окружающих. Важно следить не только за своим самочувствием, но и за тем, чтобы не стать причиной инфицирования других людей.

Важно понимать, что, несмотря на положительную динамику, угроза инфицирования сохраняется, и здесь нельзя забывать о строгом соблюдении санитарно-эпидемиологических предписаний.

Алена Магомедова