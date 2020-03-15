Педагог-новатор

Вагидова Заира Рамазановна — педагог с многолетним стажем, целеустремленная и энергичная, настоящий профессионал своего дела, что не раз доказывали ее ученики. Сегодня Заира Рамазановна работает в столичной школе, куда переехала их села Гоа Агульского района, проработав там пятнадцать лет.

Она смогла в своей ежедневной педагогической практике познакомиться со столичной методикой преподавания и сравнить ее с образованием в регионах. Ее взгляд на современное образование в нашем интервью.

— Заира Рамазановна, расскажите про ваш педагогический путь, профессиональное становление?

— Мой путь педагога начался с получения профессионального образования в Дагестанском государственном педагогическом университете. Получив диплом с отличием, я была направлена в Гоинскую среднюю школу, где проработала учителем русского языка и литературы и заместителем директора по учебной части. Здесь проработала 15 лет.

После переезда в столицу стала работать в школе номер 2120 сначала на дошкольной площадке, а затем учителем начальных классов.

— Вы были успешным педагогом в Агуле, теперь реализуете свои профессиональные навыки в Москве. С изменением местоположения, вы не отошли от своей профессии. Как, на ваш взгляд, лучше искать «дело жизни» тем, кто его не нашел?

— Здесь я бы посоветовала внимательно прислушаться к себе и к своим родителям, а также к педагогам. Ведь именно учителя, которые ежедневно работают с вами, понимают, какое именно направление будет максимально соответствовать вашим навыкам и личностным характеристикам.

— Кто из учителей оказал на вас максимальное влияние?

— Мне сложно выделить одного педагога, но тот вклад, который внес каждый учитель в мое становление, очень существенен, ведь они выполнили свою работу максимально.

Особенное влияние оказал наш классный руководитель, учитель физкультуры Исмаилов Юрий Гусейнович. В своей работе я очень часто принимаю методику моего учителя русского языка Рамазановой Тамам Исрафиловны. Вспоминаю и своего математика Кубаева Омара Кубаевича.

Я вспоминаю всех своих учителей и выражаю им свою благодарность.

— Если бы пришлось выбирать профессию заново, стали бы учителем?

— Теперь, наверное, да, потому что в другой профессии себя не вижу. Мне нравится учить детей, советовать им. Когда я не работаю, в дни отдыха, мне не хватает шума заполненного класса, творческого беспорядка и хаоса, в хорошем смысле слова. Дети дарят неподдельные эмоции. С ними всегда приятно работать.

— Что вам хотелось бы изменить в современных методах преподавания или подходе к школьному обучению?

— Мне бы хотелось видеть в системе современного образования личностный подход. Больше интеллектуальной работы с каждым учеником. В больших классах необходимо охватить каждого ученика, и для этого часто приходиться создавать в классе классы, для деления детей по уровню знания в отдельные группы. Это необходимо чтобы выжать из ребенка и вложить в него максимальное количество новых знаний, которые хотелось бы видеть и которые понадобились бы ему в дальнейшем.

— Какие качества вы цените в учениках?

— Добросовестность, аккуратность, исполнительность, желание учиться. Не люблю ложь и наглость.

— Как ваши дети относятся к вашей работе? Пойдут ли они по вашим стопам?

— Относятся с пониманием, знают, что учительство — это моя профессия, которой я посвятила жизнь. Трудно сказать, пойдут ли они по моим стопам, но у дочери возникают мысли по этому поводу, хотя старшему сыну в школе, особенно по истории и обществознанию, посоветовали стать преподавателем.

— Как изменилась школа и ученики за годы вашего учительства? Поменялось ли, на ваш взгляд, само отношение к образованию?

— Очень сильно. Школа стала более современной: появились новые цифровые и электронные технологии обучения, что дает нам возможность максимально увеличить объем знаний и дать максимум нужной информации, а также разнообразить учебный процесс. Это положительная сторона.

Что касается учеников, то здесь есть свои плюсы и свои минусы. С появлением выпускных экзаменов многие ученики приходят в школу с пониманием того, что им предстоят итоговые аттестации, которые никто кроме самих учеников сдавать не будет.

Но очень сильно изменилось отношение к учителю, чувствуется незащищенность, нет того статуса школьного учителя, который был раньше.

Изменилась дисциплина. А ведь именно дисциплина диктует все те элементы, которые необходимы в процессе обучения: это и уважение к старшим, умение прислушиваться к учителям. У молодого поколения появилось больше свободы, которая не всем идет во благо.

— Как лучше всего помочь отстающим ученикам?

— На мой взгляд, каждый отстающий — это тот ученик, который в какой-то момент что-то недопонял, что-то пропустил, и учителю просто нужно узнать, где именно образовался тот пробел, который в ходе усердной работы можно устранить и двигаться дальше.

— На что бы вы посоветовали обратить внимание ученикам, которым предстоит сдача итоговых аттестаций?

— Прекрасно понимаю и чувствую весь спектр эмоций детей, которым предстоит сдача экзаменов, потому что мы, учителя московских школ, обязательно сдаем ЕГЭ, чтобы потом работать с такими детьми. Могу сказать, что каждый учитель проходит через этот процесс, и понимает каково ученику.

Думаю, что при подготовке к экзаменам в первую очередь должен использоваться системный подход, который позволяет выявить, а затем и ликвидировать пробелы в образовании. То есть необходимо понимать, к чему мы готовимся, и шаг за шагом идти дальше. Еще один секрет успеха – это самообладание: не нужно нервничать, а необходимо выполнять все максимально спокойно, учитывая временные характеристики.

Учет времени очень важен во время экзамена. И родителям, и детям хочется дать совет: итоговая аттестация – важный этап в жизни ребенка, но в то же время — это только экзамен. И в жизни приходится сдавать много аттестаций. Главное – это здоровье.

При правильной подготовке и систематической работе сдать экзамен качественно не составит особых трудностей.

— Результаты ГИА стали основными показателями работы всех общеобразовательных учреждений. Это экзамен и для ученика, и для педагога. Что нужно сделать для получения максимального результата?

— Максимальная концентрация и нацеленность на результат, так как задача хорошо сдать экзамены становится главной в определенный момент, ее надо решить, и об этом надо думать. А как? Опять-таки, повторюсь, поэтапно. Не думать, что есть еще время, а готовиться здесь и сейчас, не откладывая на потом. Изначально необходимо рационально потратить время для подготовки к экзаменам и подготовиться с учетом всех нюансов.

— Заира Рамазановна, как вы считаете, влияет ли художественная литература на словарный запас и общее развитие ученика?

— Художественная литература не только влияет на пополнение словарного запаса каждого человека, но и формирует его как личность. Я считаю, что по любимым книгам можно составить портрет каждого из нас, понять сферу интересов. Без художественной литературы ни один предмет не может быть усвоен полноценно. Чтение дает нам максимальный толчок для того, чтобы понимать поставленные перед нами задачи.

— Имея возможность посетить со своим классом любую точку на карте, куда бы вы поехали?

— На мой взгляд, Москва — это город возможностей, столица культурной жизни и место сосредоточения культурных идей. Я очень часто посещаю различные образовательные площадки с детьми, мероприятия. Знакомлю детей с экспозициями лучших музеев, так как понимаю, что каждый человек должен брать от момента максимум. А если пофантазировать, то меня привлекает Монмартр, я с удовольствием провела бы урок истории в Колизее, конечно, мой Дагестан, Агул. Очень часто ученики спрашивают о моей родине, о моем народе, обычаях, традициях. И им очень интересно.

Заира Рамазановна отмечает, что всегда и во всех начинаниях ее поддерживали родители. В любой ситуации они были надежной опорой для своих детей. Именно благодаря родителям, Рамазану Курбановичу и Хадижай Бицифовне Рамазановым, их дети достигли профессиональных вершин. Она вспоминает, что перед поступлением в ВУЗ отец сказал ей: «Ты можешь выбрать любую профессию и стать кем угодно, но не каким угодно». Эти слова как назидание заставляют расти и развиваться.

В 2020 году Вагидова Заира Рамазановна за «За новаторскую работу в образовании» награждена медалью от Европейского научного и индустриального консорциума «Сократ», а также Благодарственным письмом от Российской Академии Естествознания.

Беседовала Алена Магомедова