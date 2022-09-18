Природа в Агуле очень живописна, однако, самым ярким цветением природа ослепляет именно летом. Сотни тысяч цветов самых разных оттенков рассыпаются на склонах высоких гор, и в этом цветочном буйстве то тут, то там виднеются маленькие пчелиные домики. Для пасечника первой задачей становится найти подходящее место для того, чтобы расположить улья.

И здесь очень важно учитывать несколько условий: место должно быть солнечным, без сквозняков и сырости, а также с оптимальным радиусом облета. Нежелательно для пчел и близкое расположение другой пасеки, чтобы не допустить «воровства». С решением этих задач начинается самый активный этап в работе пчеловода. Двухнедельный период максимального медосбора становится самым ожидаемым временем, к которому пасечник готовится целый год.

Уроженец села Тпиг Агульского района Муса Рамазанов пчеловод-любитель с многолетним стажем. В 2002 году он открыл для себя пчеловодство. В беседе он отметил, что более чем за двадцать лет своей деятельности пришел к выводу, что пути в профессию пчеловода могут быть совершенно разными. Для кого-то это семейное ремесло, для других осознанный выбор профессии, а для Мусы Исаевича это хобби, ставшее делом всей жизни.

«Пчеловодство заинтересовало меня еще давно: у моего друга были ульи, и мне всегда было интересно наблюдать за работой трудолюбивых пчел. Не секрет, что пчеловодство – это одно из самых традиционных ремесел на селе, которое приносит человечеству большую пользу. Я постепенно стал вникать в азы этого ремесла, читал книги по данной теме, а также беседовал с теми, кто уже был знаком с основой пчеловодства», — признается пчеловод.

Узнать предстояло немало, ведь тягучий янтарный мед возможно получить лишь при правильном подходе и серьезном отношении. По словам Мусы Исаевича, здесь, как и в любом деле, важно проявлять терпение.

«Мед всегда был в особом почете. Это не только лакомство, это натуральное лекарство, которое многие века спасает человечества от простуды и недомогания. Но мало кто осознает, какой труд предваряет выкачку меда. Пчеловоду важно учитывать все аспекты, которых очень много, а также некоторые правила», — отмечает Муса Рамазанов.

По его словам, имеет значение не только состояние пчелиной семьи, ее происхождение, а также из какого материала сделаны ульи, качество вощины, и, конечно же, погода, продолжительность зимы и обилие осадков. Это лишь неполный перечень факторов, каждый из которых имеет определяющее значение для успешного итога.

Существуют и некоторые правила поведения на пасеке. Важно сохранять спокойствие и избегать шума и резких движений, то есть того, что повышает агрессивность пчел. Нарушение этих простых правил приведёт к ужалениям пчёлами.

Но важно понимать, что соблюдение всех этих норм не сделает из вас пчеловода, если вы относитесь к ремеслу пчеловода исключительно как к средству наживы. Вовсе нет. Самое главное — душой болеть за свое дело, понимать его, каждый день работать над тем, чтобы стать лучше и профессиональнее, узнать все новые сведения и воплотить их в свое начинание.

Муса Исаевич признается, что за двадцатилетний период его пасека развивалась с попеременным успехом, однако, иногда важно стремиться вперед и работать усерднее, несмотря на результат. Это теория «отложенного итога» позволяет устранить недостатки и со временем прийти к максимуму.

Муса Исаевич признается: «Пчеловодство не дает гарантированного результата, но здесь важно понимать, что фортуна лишь итог правильно выполненного алгоритма действий. Здесь мне помогают математические знания, точность и своевременность – основные слагаемые успеха. В Агуле есть все условия для того, чтобы развивать пчеловодство. Мы живем в удивительном крае, где богатая природа и приятный климат. Все остальное зависит от человека. От его стремления к успеху и тяге к труду».

Алёна Магомедова