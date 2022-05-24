Павел Галанин приглашает художников Дагестана для создания арт-объектов в республике

Знаменитый художник и дизайнер, сын легендарного рок-музыканта и лидера группы «СерьГа» Сергея Галанина, Павел Галанин уже реализовал к 9 мая патриотичный арт-проект для жителей Каспийска, украсив фасад многоэтажки на Кавказской улице рисунком, посвященным Дню Победы.

Галанин уверен, что в Дагестане очень много талантливых художников, и поэтому он решил объединить их в арт-сообщество, поделиться своим опытом и дать им возможность развиваться в рамках последующих арт-объектов, которые запланированы в Каспийске.

Хороший паблик-арт, по мнению команды художника, может иметь как социальный — развитие культуры, так и солидный экономический эффект.

Подать заявку и отправить портфолио все желающие могут до 6 июня 2022 г. включительно на почту: pr@pavelgalanin.ru